Справа про зґвалтування жінки у кагарлицькому відділку поліції: з посад звільнили майже два десятки осіб

Справа про зґвалтування жінки у кагарлицькому відділку поліції: з посад звільнили майже два десятки осіб

У зазначеному підрозділі провели службове розслідування й переатестацію.

У справі про зґвалтування дівчини в кагарлицькому відділенні поліції з посад звільнили 18 осіб.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила в інтерв'ю виданню "Повага. Кампанія проти сексизму в медіа і політиці".

"У зазначеному підрозділі провели службове розслідування й переатестацію. У результаті 18 осіб звільнено з посад, близько 15 працівників – зі служби в поліції, а до частини застосували дисциплінарні стягнення", – повідомила Павліченко.

За словами заступниці міністра, ведеться системна робота з виявлення та очищення рядів системи Міністерства внутрішніх справ від людей, які "не гідні називатися поліцейськими".

Нагадаємо:

24 травня 2020 року надійшло повідомлення, що до лікарні міста Кагарлик звернулась жінка з важкими травмами. За її словами це з робили поліцейські у місцевому відділку. У Державному бюро розслідувань розпочали розслідування та оголосили підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції відділення Миколі Кузіву. Керівництво відділку відсторонили, а підрозділ розформували та відправили на переатестацію.

у місцевому відділку. У Державному бюро розслідувань розпочали розслідування та оголосили підозру 29-річному оперативнику Сергію Сулимі та 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції відділення Миколі Кузіву. Керівництво відділку відсторонили, а підрозділ розформували та відправили на переатестацію. Пізніше Державне бюро розслідувань оголосило підозру оперуповноваженому та начальнику одного із секторів Кагарлицького відділення поліції — Євгену Трохименку та Ярославу Левандюку. У жовтні в Офісі генпрокурора оголосили п'яту підозру колишньому очільнику відомства Сергію Панасенку. Той знав про знущання, які коять його підлеглі, але їм не заважав.

Катування у Кагарлику: на якому етапі справа - адвокатка потерпілої Злата Симоненко

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання