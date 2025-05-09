Справа Приватбанку: ЄСПЛ визнав прийнятною скаргу Коломойського

Приватбанк / © УНІАН

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав прийнятною скаргу Ігоря Коломойського, подану через закриття українськими судами провадження у так званій «справі Приватбанку».

Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

«26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до Приватбанку про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку за 1 гривню, укладеного поза волею реальних акціонерів банку», — зазначив адвокат.

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Сторона Ігоря Коломойського вважає, що ця справа українськими судами не була розглянута по суті, а провадження у ній було закрито тільки і виключно на підставі неконституційного закону, прийнятого після звернення із позовом у даній справі, який має зворотну дію в часі.

Через незаконність націоналізації функціонуючого банку за 1 гривню та законодавчу заборону на судової оцінки такої націоналізації, сторона Ігоря Коломойського звернулась з відповідною скаргою до Європейського суду з прав людини»

І ось 9 травня 2025 року адвокати Ігоря Коломойського отримали повідомлення про прийняття Європейським судом з прав людини даної скарги до розгляду.

Сторона Ігоря Коломойського очікує ухвалення Європейським судом з прав людини справедливого рішення за цією скаргою.

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