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Справа Приватбанку: ЄСПЛ визнав прийнятною скаргу Коломойського
Сторона Ігоря Коломойського вважає, що ця справа українськими судами не була розглянута по суті.
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав прийнятною скаргу Ігоря Коломойського, подану через закриття українськими судами провадження у так званій «справі Приватбанку».
Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.
«26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до Приватбанку про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій банку за 1 гривню, укладеного поза волею реальних акціонерів банку», — зазначив адвокат.
Сторона Ігоря Коломойського вважає, що ця справа українськими судами не була розглянута по суті, а провадження у ній було закрито тільки і виключно на підставі неконституційного закону, прийнятого після звернення із позовом у даній справі, який має зворотну дію в часі.
Через незаконність націоналізації функціонуючого банку за 1 гривню та законодавчу заборону на судової оцінки такої націоналізації, сторона Ігоря Коломойського звернулась з відповідною скаргою до Європейського суду з прав людини»
І ось 9 травня 2025 року адвокати Ігоря Коломойського отримали повідомлення про прийняття Європейським судом з прав людини даної скарги до розгляду.
Сторона Ігоря Коломойського очікує ухвалення Європейським судом з прав людини справедливого рішення за цією скаргою.