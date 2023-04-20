Справа рівненської стоматологині, яка лупцювала дітей: через 2 роки суд нарешті ухвалив рішення

Стоматологиню звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд закрив справу і звільнив від кримінальної відповідальності сканадальну рівненську стоматологиню Інну Кравчук, яка лупцювала дітей-клієнтів у своєму кабінеті.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових розслідувань.

Слідство встановило чотири випадки, коли стоматологиня лупцювала дітей – у 2020-му та на початку 2021 року.

Стоматологиню звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Представники потерпілих та прокурор не заперечували проти такого рішення.

Нагадаємо, що у лютому 2021 року у Мережі поширили відео з камер спостереження у кабінеті стоматологині Інни Кравчук, де видно, як дантистка била та знущалася з дітей. Через це батьки постраждалих написали до поліції 5 заяв.

Згодом стало відомо, що скандальна стоматологиня не мала ліцензії для роботи із неповнолітніми.

За інформацією місцевих ЗМІ, попри скандал, жінка продовжувала працювати у клініці. У липні 2021 року лікарку все ж позбавили ліцензії.