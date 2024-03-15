Справа щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ: ВАКС може звільнити з-під варти ексчиновника Міноборони

За інформацією джерел у правоохоронних органах, суддя, який розглядає скаргу, уже відпускав Лієва з-під варти.

Пізно увечері у п’ятницю, 15 березня, Вищий антикорупційний суд почав розглядати скаргу адвокатів колишнього очільника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва.

Як стало відомо з трансляції засідання на відеохостингу YouTube, ексчиновника Міноборони просять випустити із СІЗО попри те, що його підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Як повідомляють джерела ТСН.ua в правоохоронних органах, скаргу адвокатів розглядає суддя, який раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Цікаво також, що засідання проходить без присутності прокурора, хоча згідно вимог закону він повинен бути присутній. Самого Лієва в залі суду також немає.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Олександру Лієву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня із можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

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