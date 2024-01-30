Справа щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ: ВАКС не обрав запобіжний захід Лієву

Прокурори просили призначити тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн.

Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурора та не обрав запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву.

Про це інформує Суспільне.

У повідомленні вказується, що під час засідання прокурори попросили призначити Лієву, одному з підозрюваних у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн.

Однак суд відмовив у клопотанні.

"На засіданні шоумен Олександр Педан і заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки", - йдеться в повідомленні.

Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал".

Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Лієв прокоментував підозру у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів.

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