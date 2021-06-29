Справа Шеремета: суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь на два місяці

Справа Шеремета: суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь на два місяці

Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.

Шевченківський районний суд Києва подовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для обвинувачуваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та дії обов'язків для іншої обвинувачуваної у цій справі - Яни Дугарь.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає "Укрінформ".

“Суд ухвалив: клопотання прокурора - задовольнити. Подовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко Юлії. Продовжити строк дії обов'язків обвинуваченій Дугарь Яні”, - сказала суддя.

Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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