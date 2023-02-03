Справа скандального Насірова: правоохоронці закінчили слідство про хабар у 722 млн гривень

Правоохоронці закінчили розслідування справи щодо ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника. Їх обох підозрюють в отриманні хабаря, сума якого 722 млн грн.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Слідство встановили, що протягом 2015-2016 років керівник ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди. Хабар дав власник компаній аграрного холдингу за відшкодування ПДВ у прискореному режимі.

Зазначається, що кошти нарахували в іноземній валюті - це 5,5 млн доларів та 21 млн євро, через низку компаній. Вони були зареєстровані за кордоном та належали власнику одного з агрохолдингів. Ексчиновник виводив гроші через підприємства-нерезиденти. Контроль над їхньою діяльністю здійснювався безпосередньо Насіров, його радник та родичі.

"Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту", - йдеться у повідомленні САП.

Дії Насірова кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу - "підкуп особи, яка надає публічні послуги". Його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368. Слідство щодо власника агрохолдингу наразі триває.

Наагадаємо, Романа Насірова затримували за підозрою у корупційних діях ще 2017 року. Згодом він нібито мав проблеми зі здоров'я, а тому деякий час був на лікуванн у "Феофанї". На початку 2018-го Кабмін звільнив очільника ДФС з посади.

У листопаді 2019 року ВАКС розпочав розглядати справу проти Насірова. Втім, лище торік у жовтні було заарештовано Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

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