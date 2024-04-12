Справа "смотрящих" за Вінниччиною вже в суді: що загрожує обвинувачуваним

Банда, яку викрили шість місяців тому, тероризувала мешканців регіону понад десять років.

В жовтні минулого року у Вінниці викрили організоване злочинне угрупування, яке очолював так званий "смотрящий" за регіоном. Цей кримінальний авторитет був добре відомий правоохоронним органам, мав кілька судимостей, зокрема за вбивство.

Про це повідомила Національна поліція України

Разом зі "смотрящим" поліція затримала ще двох підозрюваних: кримінального авторитета під санкціями РНБО та керівника силового блоку ОЗГ, який був "смотрящим" за містом.

Слідство встановило, що ці люди понад десять років тримали у страху мешканців міста та області. Вони вимагали гроші за вигадані борги, а непокірним погрожували фізичною розправою і знищенням майна.

"Слідчі Нацполіції задокументували, як бандити вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством після того, як він продав земельну ділянку за понад 2,6 млн грн. Вони вважали, що будь-які правочини на території Вінницької області можливі лише за їх згоди, а за це треба платити", – розповіли у Нацполіції.

Саме під час передачі частини цієї суми й було витримано всіх трьох вимагачів. Обшук місць проживання обвинувачених надав поліції нові докази: зброю, "боргові" розписки, мобільні телефони та велику суму готівки.

По завершенню досудового розслідування фігурантам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Наразі слідчі вже передали справу до суду. За скоєні злочини вимагачам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція затримала кримінального авторитета на прізвисько “Комар”, який був так званим “смотрящим” за Вінницькою областю.

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