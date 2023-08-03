Справа судді, який п'яним збив на смерть нацгвардійця: ДБР завершило розслідування

Судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ДБР завершило досудове розслідування стосовно судді, який наїхав на 23-річного нацгвардійця у Києві, внаслідок чого хлопець загинув.

Про це передає пресслужба ДБР.

Всього за час розслідування проведено 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

Машина судді

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння", – зазначили в ДБР

Незважаючи на це, висновки судових експертиз підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз.

За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення ПДР, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Місце ДТП, де суддя Тандир збив нацгвардійця / Фото: Державне бюро розслідувань

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суддя на смерть збив нацгвардійця: всі деталі

Нагадаємо, 26 травня близько опівночі суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на блокопсту 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм той загинув на місці аварії. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.

За даними очевидців, Олексій Тандир на величезній швидкості влетів у блокпост – тіло хлопця відлетіло на три десятки метрів. А в салоні понівеченого авта знайшли пляшку алкоголю.

Суддя запевняв, що не знає, звідки пляшка узялася у салоні машини.

Згодом стало відомо, що суддя Тандир, який здійснив смертельну ДТП, відзначився звільненням від відповідальності великої кількості водіїв, які кермували напідпитку.

Читайте також: