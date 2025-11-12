Корупція в енергетиці: хто такий Дмитро Басов із псевдонімом "Тенор" та в чому його підозрює НАБУ

Дмитро Басов під час судового засідання / © РБК-Україна

Виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в державній компанії «Енергоатом» Дмитра Басова підозрюють у масштабних розкраданнях у сфері енергетики.

У матеріалах розслідування він фігурує під кодовим ім’ям «Тенор». За даними слідства, Басов нібито здійснював тіньове керування процесами закупівель та розрахунків у злочинній організації.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про фігуранта операції «Мідас» із позивним «Тенор» — Дмитра Басова.

Людина з орбіти колишнього Генпрокурора Віталія Яреми

Басов Дмитро Миколайович (в минулому М’ясковський Дмитро Євгенович) — колишній співробітник Генпрокуратури, з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

В прокуратурі Басова пов’язують з орбітою колишнього Генпрокурора Віталія Яреми, обіймав високі посади. У 2014–2015 роках, за каденції Яреми, Басов входив до слідчих груп, що займалися розстрілами Небесної сотні та економічними злочинами Януковича.

Згодом, у 2016 році, він очолив нове Управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних злочинними групами.

Дмитро Басов / © Фото з відкритих джерел

Зауважимо, що у 2011 році Басов вів справу Георгія Гонгадзе, а засуджений Олексій Пукач згадував його прізвище серед тих, хто тиснув на нього. Тоді ж Басов займався справою ексголови фракції Блоку Черновецького Дениса Комарницького.

У 2019 році Басова звільнили з посади в Генпрокуратурі, через низку корупційних скандалів.

Йому також приписують фіктивне розлучення із дружиною для приховування незаконних статків. Фігурант багатьох журналістських розслідувань.

Згодом, як з’ясували журналісти «Bihus.Info», йому вдалося успішно оскаржити звільнення з Генпрокуратури в суді. Він відсудив поновлення на посаді та отримав компенсацію за нібито вимушені прогули в розмірі понад 2,5 мільйона гривень.

Підозріле збагачення під час роботи в«Енергоатомі»

Після прокуратури, Дмитро Басов працював у Фонді державного майна, а згодом, у 2019 році, став виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

«Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом», його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, 2024 року дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці — White Lines», — зазначають у «Bihus.Info».

ЖК White Lines / Фото: «ЛУН»

Журналісти-розслідувачі також зауважили, що дружина Дмитра Басова Наталія протягом останніх років суттєво збагатилася, витративши близько 360 тисяч доларів на придбання елітних активів.

Вона купила квартиру (127 м²) в елітному «Французькому кварталі» вартістю щонайменше $140 тис. та оновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D).

Водночас походження грошей викликає питання, оскільки вона не мала відповідних доходів.

«Цікаво, що це не перший скандал за участі Басова. 2016 року управління Басова в Генеральній прокуратурі розслідувало справу щодо незаконного видобутку піску компанією «Дніпровські піски». Згодом, 2019-го, 100% капіталу «Дніпровських пісків» перейшли у власність Наталії Басової, дружини прокурора», — йдеться у розслідуванні.

Примітно, що напередодні придбання елітної нерухомості подружжя офіційно розлучилося (імовірно, для приховування активів), але згодом вона «повернулася» до декларації Басова як особа, з якою він спільно проживає.

«Тенор» на «Плівках Міндіча»

10 листопада НАБУ офіційно заявило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала від 10% до 15% «відкатів» від контрагентів «Енергоатому». Загальний обсяг коштів, що пройшов через фінансовий бек-офіс у центрі Києва для легалізації, становить близько 100 мільйонів доларів.

Згодом правоохоронці оприлюднили частину записів, які свідчать про масштабну корупцію в енергетиці. Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, на плівках під псевдонімом «Тенор» фігурує Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури та керівник підрозділу безпеки «Енргоатома».

Згодом, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в енергетиці, серед яких вищезгаданий Дмитро Басов.

Водночас співробітники НАБУ вважають, що «Тенор» так само як і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, міг розставляти людей на посади в «Енергоатомі».

Обрання запобіжного заходу

У середу, 12 листопада, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Дмитра Басова.

За даними слідства, саме Басов міг координувати тіньову схему, контролюючи закупівлі та фінансові операції «Енергоатому».

Його відправили під варту на 60 днів та призначили заставу у розмірі 40 млн гривень.

У суді Басов заперечував свою причетність до злочинної організації, передає «Громадське». Він назвав суму застави, яку вимагало обвинувачення, «непіднімною», але висловив надію, що її «хтось внесе», додавши, що йому «немає чого приховувати» і він «не збирається нікуди» тікати.

Дмитро Басов у суді / © Радіо Свобода

Дмитро Басов у суді / © РБК-Україна

Проте, як повідомлялося на засіданні, під час обшуків, Басов намагався знищити докази, телефон та деякі документи.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про фігурантів справи «Мідас» та хто стоїть за кодовими іменами у резонансному скандалі.

