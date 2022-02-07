Справа Трухіна: ДБР вивчило відео з понад тисячі камер за напрямком пересування авто нардепа

В ДБР наголошують, що аварія трапилася саме на ділянці дороги, де камери спостереження було демонтовано.

У Державному бюро розслідувань з’явивлись матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування авто народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Це, зокрема, зафіксувала й остання на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.

В ДБР наголошують, що аварія трапилася саме на ділянці дороги, де камери спостереження було демонтовано.

Внаслідок цього було призначено низку експертиз, які мають встановити особу водія у момент ДТП.

"Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", — кажуть в ДБР.

Як повідомляється, наразі матеріали справи вже налічують понад 5 томів.

"Після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були", — кажуть в Держбюро розслідувань.

У Бюро збираються з’ясувати, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ. Крім того, Бюро зробило запит до інтернет-видання "УП" із проханням надати усі наявні матеріали дослідження та вказати джерела їх надходження.

Слід зазначити, що було допитано значну кількість свідків, зокрема, сам народний депутат, інші учасники пригоди, поліцейські.

"Сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію", — зазначають у Бюро.

Водночас в ДБР наголошують, що жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не мають.

"ДБР вчергове закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим", — йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вчинив ДТП у серпні 2021 року. Тоді внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, він нібито був напідпитку, а тест на алкоголь проходити відмовився.

Нещодавно в Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП, та обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

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