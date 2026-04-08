Справа Тимошенко: НАБУ і САП завершили розслідування - деталі

Юлія Тимошенко.

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці депутатської фракції Верховної Ради. Прізвище фігуранта не назвали, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду. Зауважимо, керівниці депутатської фракції повідомили про підозру у січні 2026-го.

Слідство встановило, що торік у грудні 2025 року керівниця фракції намагалася організувати системний механізм винагород для парламентарів — із виплатами наперед в обмін на голосування «за» чи «проти», утримання або ігнорування у голосуваннях.

НАБУ і САП завершили слідство у справі Юлії Тимошенко. / © НАБУ

Справа Тимошенко

14 січня 2026-го Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ та САП щодо пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Напередодні відбулися обшуки в офісі її політсили «Батьківщина». Депутатка спростовує усі звинувачення.

Вже 16 січня Вищий антикорупційний суд обрав лідерці «Батьківщини» запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Зауважимо, що її внесли менш ніж за тиждень. Окрім того, Тимошенко мала ще кілька зобов’язань. Зокрема, здати свої здати закордонні паспорти, не виїжджати за межі Київської області і не спілкуватися з деякими депутатами.

Згодом суд змінив запобіжний захід для Тимошенко. Їй було дозволено вільно пересуватися Україною та спілкуватися з народними депутатами.

