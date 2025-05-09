Справа угорських шпигунів: в Києві суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Суд ухвалив тримання під вартою підозрюваного у шпигунстві на користь Угорщини / © Pixabay

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Шевченківський суд Києва у п’ятницю, 9 травня, обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь Угорщині.

Про це повідомляє «Суспільне».

За рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше 60 діб, починаючи від дня затримання, 8 травня.

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За словами адвоката підозрюваного Михайла Якимчука, своїм рішенням суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Наразі невідомо, чи подаватиме захист апеляцію, адже всі подальші дії ще необхідно узгодити із підзахисним.

Нагадаємо, вперше в історії України СБУ викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. Агентурна мережа воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на Закарпатті, збирала дані про оборону регіону та настрої населення.