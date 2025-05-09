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Справа угорських шпигунів: в Києві суд обрав підозрюваному запобіжний захід
Одного з підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини суд відправив за ґрати на 60 діб.
Шевченківський суд Києва у п’ятницю, 9 травня, обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у шпигунській діяльності на користь Угорщині.
Про це повідомляє «Суспільне».
За рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під вартою щонайменше 60 діб, починаючи від дня затримання, 8 травня.
За словами адвоката підозрюваного Михайла Якимчука, своїм рішенням суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Наразі невідомо, чи подаватиме захист апеляцію, адже всі подальші дії ще необхідно узгодити із підзахисним.
Нагадаємо, вперше в історії України СБУ викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. Агентурна мережа воєнної розвідки Угорщини, яка діяла на Закарпатті, збирала дані про оборону регіону та настрої населення.