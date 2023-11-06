Справа В'ячеслава Шаповалова: чим відомий скандальний ексзаступник міністра оборони

СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова на розтраті майже 1 млрд гривень.

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази його злочинної діяльності.

ТСН.ua зібрав інформацію про діяльність Шаповалова, який обіймав посаду заступника міністра оборони із 2021 по 2023 роки.

Історії з зимовими формами та неякісними бронежилетами

На початку великої війни з Росією Міноборони придбало в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ. Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування. Міноборони не приймало їх.

За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Згідно з матеріалами справи, 2022 року Шаповалов у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже один млрд гривень. Ба більше, слідство зазначило, що за цими договорами було здійснено стовідсоткові оплати. Після того, як продукція надійшла в Україну, з'ясувалося, що вона не відповідає українським вимогам до якості.

Вітровологозахисні куртки та штани не було випробовувано у лабораторних умовах, як того вимагають правила, а лише поверхнево — за зовнішнім виглядом.

Шаповалова також підозрюють у тому, що з березня по серпень 2022 року він укладав контракти переважно із закордонними постачальниками бронежилетів та касок, але в договорах були відсутні пункти про відповідальність постачальників за якість продукції.

СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова на розтраті майже 1 млрд гривень / Фото: Фото з відкритих джерел

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Наприкінці 2022 року у Мережу потрапили документи, за якими чиновники Міноборони уклали угоду на 13,16 млрд грн на закупівлю харчів для ЗСУ у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Тоді у Міноборони ці дані одразу ж спростували і заявили, що це "брехня та маніпуляція". Міноборони додало, що звернеться до СБУ через матеріал про закупівлі харчів.

Після скандалу із закупівлями Міноборони у Зеленського анонсували аудит і розслідування.

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. У січні 2023 року чиновник попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупівлею послуг харчування".

У відставку подав і директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький. 1 лютого СБУ вручила їм обом підозри.

У НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідують закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Розслідування щодо цього почалося ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

Взимку 2023-го, Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід звільненому з посади В’ячеславу Шаповалову. Йому призначили перебування під вартою на час слідства з можливістю вийти на свободу під заставу в розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень.

У жовтні відбувся черговий суд у справі Шаповалова, але його й надалі не випустили з-під варти, але зменшили розмір застави до 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на підставі доказів і матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра Шаповалову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

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