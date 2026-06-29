Справа Єрмака: суд ухвалив рішення щодо браслета ексголови Офісу президента

Андрій Єрмак / © УНІАН

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Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу президента України Андрію Єрмаку, відмовивши стороні захисту у клопотанні про скасування обов’язку носіння електронного засобу контролю.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

«Сьогодні, 29 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу президента України щодо зміни запобіжного заходу, а саме скасування обов’язку носіння електронного засобу контролю», — йдеться в повідомленні суду.

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Раніше суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн.

18 травня за ексочільника ОП, який кілька діб провів у СІЗО, було внесено повну суму застави, після чого він вийшов на свободу.

Які обмеження діють для Єрмака

Після звільнення під заставу на Єрмака покладено низку процесуальних обов’язків. Він зобов’язаний з’являтися за викликом детективів, прокурорів і суду, не залишати межі Києва без відповідного дозволу та повідомляти про будь-яку зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, йому заборонено контактувати з іншими фігурантами справи та свідками, він має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет контролю. Саме останній обов’язок сторона захисту намагалася скасувати — однак суд у цьому відмовив.

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Нагадаємо, НАБУ і САП підозрюють Єрмака в легалізації 460 млн грн, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом «Династія», а також в отриманні відкатів від підрядників «Енергоатому». Йому інкримінують злочин, передбачений частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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