Справді історичний день: Єрмак розкрив, що всередині угоди між Україною та Великою Британією

Сьогодні, 12 січня, Україна та Британія підписали історичну угоду. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про її ключові деталі та значення.

Новий документ між Лондоном та Києвом охоплює сфери від інформаційної та кібербезпеки до мілітарної співпраці. Він дасть змогу Україні використовувати "найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво" задля перемоги на полі бою.

Про це розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Угода всеосяжна: інформаційна безпека, боротьба з пропагандою, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, оборонне та військове співробітництво, морська безпека, санкції проти ворога і досягнення справедливого миру, відповідальність росії за злочини, відбудова України, гуманітарне співробітництво і макроекономічна стабільність. Україна може використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою, у тому числі у таких важливих галузях, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси", - розповів Єрмак.

Він наголосив, що будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, зокрема безпеку Сполученого Королівства.

"Тому у разі збройного нападу на Україну, на прохання будь-якого з Учасників, відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії", - пояснив керівник ОП.

Таким чином, Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, ним буде надано Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Будуть накладені санкції на РФ, економічні та інші обтяження.

"Гарантії безпеки - це перехідний етап до вступу в НАТО. Альянс - ключова мета України. Даний старт гарантіям, після чого такі ж угоди будуть і з іншими нашими союзниками", - сказав Єрмак і додав, що це був "справді історичний день".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю, 12 січня, підписали двосторонню безпекову угоду, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”.

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