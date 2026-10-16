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"Справді вірите, що йому потрібен Донбас?": Зеленський відповів на закиди США про складність переговорів
Президент України заявив, що Росія відкидає навіть заморожування війни та прагне повного знищення української держави, спростувавши міф про зацікавленість Кремля лише в Донбасі.
Російська Федерація не має наміру зупиняти бойові дії та відкидає навіть ідею заморожування війни, продовжуючи масовані атаки на Україну.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу у Брюсселі.
Глава держави прокоментував заклики міжнародних партнерів, зокрема Президента США, щодо необхідності припинення кровопролиття, наголосивши на реальних діях агресора.
«Трамп багато разів казав: „Зупиніть вбивства“. Але Росія прийшла на нашу землю і не хоче зупинятися. Вони навіть не згодні на заморожування війни. Уявляєте, вчора запустили 1000 дронів, але США кажуть, що із Зеленським складно домовлятися», — підкреслив Володимир Зеленський.
Окремо президент України порушив питання дій окупантів на Донбасі та розвіяв ілюзії щодо кінцевих цілей Кремля у цій війні. За його словами, прагнення захопити східні території є лише частиною масштабнішого задуму Москви.
«Путін хоче знищити нас. Він справді вважає, що ми не країна, не народ. Ви справді вірите, що він хоче лише східну частину нашої країни?» — звернувся Зеленський до журналістів та міжнародної спільноти.
Володимир Зеленський підсумував, що агресія Росії загрожує існуванню всієї української держави, а масовані атаки безпілотниками є прямим доказом відсутності у Кремля будь-якого бажання йти на компроміси чи вести реальні мирні переговори.
Раніше ми писали про те, що переговори з Росією можуть піти за новим сценарієм: Зеленський розкрив деталі задуму.