"Справді вірите, що йому потрібен Донбас?": Зеленський відповів на закиди США про складність переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російська Федерація не має наміру зупиняти бойові дії та відкидає навіть ідею заморожування війни, продовжуючи масовані атаки на Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу у Брюсселі.

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Глава держави прокоментував заклики міжнародних партнерів, зокрема Президента США, щодо необхідності припинення кровопролиття, наголосивши на реальних діях агресора.

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«Трамп багато разів казав: „Зупиніть вбивства“. Але Росія прийшла на нашу землю і не хоче зупинятися. Вони навіть не згодні на заморожування війни. Уявляєте, вчора запустили 1000 дронів, але США кажуть, що із Зеленським складно домовлятися», — підкреслив Володимир Зеленський.

Окремо президент України порушив питання дій окупантів на Донбасі та розвіяв ілюзії щодо кінцевих цілей Кремля у цій війні. За його словами, прагнення захопити східні території є лише частиною масштабнішого задуму Москви.

«Путін хоче знищити нас. Він справді вважає, що ми не країна, не народ. Ви справді вірите, що він хоче лише східну частину нашої країни?» — звернувся Зеленський до журналістів та міжнародної спільноти.

Володимир Зеленський підсумував, що агресія Росії загрожує існуванню всієї української держави, а масовані атаки безпілотниками є прямим доказом відсутності у Кремля будь-якого бажання йти на компроміси чи вести реальні мирні переговори.

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Раніше ми писали про те, що переговори з Росією можуть піти за новим сценарієм: Зеленський розкрив деталі задуму.

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