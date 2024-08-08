"Справді змушує росіян мочити штани": американський пілот F-16 відповів, якого літака жахаються в РФ

Якби в Україні не було війни, то слід було б спробувати літаки, окрім F-16, щоб визначити, які найкомфортніші, вважає льотчик США.

Рішення України про отримання F-16 було правильним, адже є достатня кількість пілотів, готових допомогти в опануванні цих винищувачів. Після них українським пілотам варто переходити на F-35.

Про це сказав підполковник армії США у відставці Ден Гемптон в інтерв'ю "Голосу Америки".

Пілот порадив Україні зосередитися на використанні F-16. Він зауважив, що розподіл зусиль на кілька моделей літаків не матиме позитивного ефекту.

Гемптон також зазначив, що після опанування F-16 Україна може розглянути F-35. Цей літак, за словами льотчика, є одним із найсучасніших бойових літаків у світі.

Пілот США вважає, що в разі вибору між різними типами літаків, зокрема Mirage чи Gripen, Україні слід віддати перевагу одному виду, щоб оптимізувати ресурси та зусилля.

"Тому що всі ці реактивні літаки – Mirage, Gripen – мають однакові логістичні вимоги, це досить складні літаки. І все, що ви робите, отримуючи три-чотири різні типи літаків, ви розсіюєте зусилля, які можна було б докласти до одного", – зазначив підполковник.

Він також наголосив, що рішення України про отримання F-16 було правильне, і зазначив, що є достатня кількість пілотів, готових допомогти, якби їх попросили. Гемптон упевнений, що після освоєння F-16 Україні варто переходити на F-35.

"Окрім того, щойно ваші Повітряні сили освоять F-16, ви зможете переходити на F-35, який справді змушує росіян мочити штани, тому що у світі немає порівнянного з цим літака", – сказав льотчик.

Нагадаємо, у Москві побоюються використання винищувачів F-16 під час операції у Курській області, попри заяви Москви про контроль над регіоном.

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