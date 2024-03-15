Справедливе завершення цієї війни: Зеленський провів важливу нараду з військовими

Разом з керівниками різних оперативних управлінь були визначені найуразливіші місця російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 15 березня, декілька важливих нарад. Зокрема, доповів про ситуацію на фронті главком ЗСУ Олександр Сирський, який тільки повернувся з Авдіївського напрямку.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі..
“Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Узгодили подальші дії”, - наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, разом з іншими керівниками різних оперативних управлінь були визначені найуразливіші місця російських окупантів.
“Ті (місця, - ред.), де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни. По-третє, провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій. В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді”, - підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що президент України зустрівся з працівниками нашого оборонного комплексу та зробив важливу заяву.
Читайте також: