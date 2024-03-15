Справедливе завершення цієї війни: Зеленський провів важливу нараду з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 15 березня, декілька важливих нарад. Зокрема, доповів про ситуацію на фронті главком ЗСУ Олександр Сирський, який тільки повернувся з Авдіївського напрямку.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі..

“Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту. Узгодили подальші дії”, - наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, разом з іншими керівниками різних оперативних управлінь були визначені найуразливіші місця російських окупантів.

“Ті (місця, - ред.), де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати. Що більше російська держава втрачатиме і що більшою буде ціна її агресії, то ближчим буде справедливе завершення цієї війни. По-третє, провів нараду з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та майбутніх операцій. В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України зустрівся з працівниками нашого оборонного комплексу та зробив важливу заяву.

Читайте також: