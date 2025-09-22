Зал аплодував стоячи: що відомо про вирок чоловікові, який вбив 16-річного Максима у столичному фунікулері

Вбивцю підлітка на фунікулері у Києві засудили до довічного увʼязнення / © ТСН

Реклама

Вбивство 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері сколихнуло всю Україну. Молодий хлопець загинув внаслідок суперечки зі співробітником Управління державної охорони.

Довготривала судова тяганина супроводжувалася скандалами, тиском на свідків та затягуванням процесу.

Врешті, через півтора року після трагедії Шевченківський районний суд Києва виніс вирок вбивці, засудивши його до довічного ув’язнення.

Реклама

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вбивство підлітка у фунікулері: основні подробиці

У квітні 2024 року в Києві сталося моторошне вбивство 16-річного хлопця. Друзі загиблого повідомили, що інцидент стався після сварки із чоловіком у військовій формі. Останній зайшов до вагона і між ними виникла через питання: «чи готові хлопці захищати Батьківщину».

Друзі розповіли, що після зупинки фунікулера чоловік у формі штовхнув хлопця який виходив останнім. Хлопець ударився головою об скло, розбив й порізався. Рана була дуже небезпечною — він пошкодив сонну артерію, тому на сходах з нього вже сильно текла кров.

Згодом футбольна школа «Зміна» повідомила про трагічну загибель свого вихованця Максима Матерухіна, якого під час прогулянки на київському фунікулері напав чоловік. Школа назвала цю подію важкою та незбагненною втратою.

Реклама

Максим Матерухін

Ким виявився підозрюваний

Як з’ясувалося згодом, нападником виявився водій Управління державної охорони України Артем Косов. Завдавши підлітку смертельні поранення, чоловік спробував надати йому першу допомогу, усвідомивши наслідки свого вчинку.

Правоохоронці затримали його на місці події, він не чинив. Під час затримання у чоловіка виявили зброю, якою він, однак, не скористався.

Як повідомляли джерела ТСН.ua у правоохоронних органах, нападник був нетверезим. У його крові виявили 1.29 проміле алкоголю.

Окрім того, Працівники «Київпастрансу» уточнили, що штовханина між чоловіком та підлітками сталася на верхній станції фунікулера.

Реклама

«Штовханина сталася не в вагоні фунікулера, а вже на станції. На нижній частині сходів є панорамне скло, на яке чоловік штовхнув підлітка. Воно дуже міцне, але сила удару була настільки сильною, що його вдалося пробити у нижній частині», — пояснили сайту ТСН.ua в КП «Київпастранс».

Погрози та тиск на рідних

У лютому 2025 року родина та друзі загиблого у фунікулері Максима Матерухіна звинувачували сторону, на той час підозрюваного у вбивстві підлітка в намірах «зам’яти» судову справу.

Вони стверджували, що на свідків, зокрема неповнолітніх, чинився тиск та надходили погрози, які родина пов’язувала з матір’ю підозрюваного.

«Вони тільки посміхаються, погрожують, брешуть та намагаються зам’яти цю справу. Мати, (йдеться про матір Артема Косова — Ред.) яка хоче допомогти своїми зв’язками — Косова Людмила, очільниця відділу реєстрів та переліків комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Також працювала в Київській облдержадміністрації, Броварській райдержадміністрації та в податковій інспекції», — стверджувала Олена Овчаренко, чия сторінка присвячена цій справі.

Реклама

За їхніми словами, вона, будучи держслужбовицею, використовувала зв’язки для впливу на процес. Про погрози свідкам повідомляв і адвокат родини, зазначаючи, що з ними вже були написані заяви до поліції.

Водночас адвокат підозрюваного припускав, що заяви про погрози могли бути провокацією з боку обвинувачення з метою дискредитації Косова.

Судова тяганина та звернення до влади

На початку розгляду судової справи (квітень 2024 року — Ред.), відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві 16-річного хлопця, не визнав своєї провини. У грудні 2024 року адвокати підозрюваного Артема Косова просили про помʼякшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт.

У липні 2025 року мати загиблого емоційно звернулася до мера Києва. Вона опублікувала допис у соцмережі, Instagram, в якому звернулася до міського голови Віталія Кличка.

Реклама

«Хлопчик який стоїть на фото поруч з Вами, це саме той, якого вбили на фунікулері в Києві, 7 квітня 2024 року. Звати його Максим Матерухін, і йому було лише 16 років. Вже майже 1,3 місяця вирок вбивці Артему Косову, не винесений. Він водій УДО, але сидить на гаупвахті, як військовий, хоча жодного відношення не має. Вбивця був під наркотою, в стані алкогольного сп’яніння», — стверджувала вона.

Максим Матерухін та Віталій Кличко

За її словами, адвокати обвинуваченого Дмитро Земницький і Богдан Кушнір, не з’являючись на засідання, зривали розгляд справи, яка вже кілька місяців практично не рухалася з місця.

Мати загиблого Максима, Ірина Матерухіна, також зазначала, що сім’ї потрібне лише справедливе покарання для вбивці сина. Вона боялася, що без суспільного резонансу справа може бути зім’ята, а винуватець отримає м’який вирок.

Тоді жінка наголошувала, що свідки єдині у своїх показаннях, а доказів достатньо, але захист навмисно затягує процес.

Реклама

Міський голова Віталій Кличко відреагував на звернення та висловив родині свої співчуття та закликав до неупередженого суду і справедливого вироку, зазначивши, що такі злочини в тилу особливо обурливі під час війни.

У соціальних мережах українці також вимагали справедливого суду і суворого покарання для вбивці.

Вбивця вперше визнав свою провину

Улітку, 14 серпня 2025 року, на той час ще підозрюваний у вбивстві, вперше звернувся до матері загиблого. Косов сказав, що йому «дуже шкода через цю ситуацію».

Згодом, 17 вересня, на суді він визнав свою провину та заявив, що шкодує про скоєне.

Реклама

«Мені дуже шкода, що так сталося, що людина загинула від дій. Я хочу зазначити те, що я не готувався до цих злочинів. Я не мав на це мотивів… Я не міг звернути увагу на те, що такі вчинки, спричинять такі наслідки, від яких загине людина. Мені дуже прикро, я дійсно каюсь, мені тяжко», — висловлювався Артем.

Косов стверджував, що не мав наміру нікого вбивати, а інцидент став трагічною випадковістю. Чоловік зазначив, що не готував злочин, не мав мотиву та не передбачав таких наслідків своїх дій. Він також підкреслив, що хоча при ньому була зброя, він не мав наміру її застосовувати.

Шевченківський суд виніс вирок Артему Косову

У понеділок, 22 вересня 2025 року, Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство 16-річного Максима Матерухіна у фунікулері.

Прокурори вимагали для обвинуваченого Артема Косова довічного ув’язнення за навмисне вбивство. Водночас колишній співробітник Управління державної охорони визнав свою провину в суді та розкаявся, наголошуючи, що не очікував таких наслідків.

Реклама

Суд визнав Косова винним і засудив його до довічного позбавлення волі. За словами свідка, чоловіка відразу вивели із зали суду, а присутні аплодували, коли почули вирок. Крім того, на Артема Косова поклали обов’язок сплатити 40 тисяч гривень судових витрат.

Дата публікації 16:51, 22.09.25 Кількість переглядів 156 Вирок оголошено! Довічне за вбивство підлітка на фунікулері!

Батьки вбитого Максима залишилися задоволені вироком суду.

«Ми цього дуже довго чекали. День, до якого ми так довго йшли, настав. Це буде найкращий подарунок завтра Максу на день народження. Вдячність усім людям, які нас підтримували. Всім, хто з нами йшов до цього переможного кінця. Зараз для мене це ніби сон, не описати словами. Справедливість настала», — сказала після засідання мати Максима, Ірина Матерухіна, передає BBC.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.