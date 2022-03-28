Справи про зґвалтування російськими військовими: Венедіктова розповіла про складнощі у розслідуванні

Справи про зґвалтування російськими військовими: Венедіктова розповіла про складнощі у розслідуванні

Наразі є зареєстровані справи за фактами скоєння таких злочинів, але справа із конкретною жертвою та підозрюваним лише одна.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про складнощі у розслідуванні справ про скоєння російськими військовими зґвалтувань на тимчасово окупованих територіях України.

На брифінгу вона зауважила, що оперативну інформацію про сексуальні злочини в Офісі генпрокурора отримували з перших днів вторгнення РФ.

"Зґвалтування - це приватне обвинувачення, і ми мусимо мати від жертви заяву", - зазначила генпрокурорка.

За її словами, наразі є зареєстровані справи за фактами скоєння таких злочинів, але справа із конкретною жертвою та підозрюваним лише одна.

"Адже людину треба "офізичити", треба розуміти, хто це. Підозра вручається не просто якомусь військовому країни агресора, а конкретній людині з прізвищем, ім’ям та по-батькові. Крім того, необхідно провести процесуально-слідчі дії, і у нас має бути доступ і до жертви, і до інших можливостей збору доказів", - пояснила Венедіктова.

Вона додала, що на час війни ОГПУ дуже б допомогло відновлення військових прокурорів, адже наразі прокурори є цивільними, і їх не допускають для збору доказів до місць, де ще точаться бої.

Нагадаємо, на Київщині встановлено військового РФ, який вбив беззбройного чоловіка та зґвалтував його дружину.

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