Справи військкомів-корупціонерів: у ДБР розповіли, як рухається розслідування

Тетяна Сап’ян зазначила, що у випадку військкома Борисова розслідування тривало б набагато швидше, якби він визнав свою провину.

У Державному бюро розслідувань розповіли про деталі справ військкомів-корупціонерів.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону 22 грудня розповіла, як рухається розслідування.

"Одеський військком підозрюється в незаконному збагаченні. Коли ми говоримо про незаконне збагачення, йдеться про великі суми. Як встановило слідство, майно, зареєстроване на його родину також, безпосередньо розташоване на території України, але і виявили майно за кордоном, зокрема в Іспанії. Довелося провести кропітку роботу і трішечки витратити часу для того, щоб надати матеріали поліції Іспанії, яка в дозволила провести обшуки в цих маєтках зокрема. А вже під час обшуків знайшли документи, які підтверджують власність. Я нагадаю, що майно дуже недешеве, за понад 4 млн євро вілла була придбана матір'ю підозрюваного в грудні 2022 року. А в лютому 2023 року військком разом з дружиною придбали також офісне приміщення", - повідомила вона.

Зокрема, на базі матеріалів ДБР, Іспанія наклала арешт на це майно, що, за словами Сап’ян, дозволяє далі продовжувати досудове розслідування.

"Тут важливу роль відіграє те, як поводиться підозрюваний. Наразі, наскільки мені відомо, він не йде на співпрацю зі слідством. Розслідування тривало б набагато швидше, якби він визнав свою провину. Але наразі все відбувається у межах, визначених законами України. Сподіваємося, що наступний рік принесе вже конкретні результати", - зазначила вона.

Радниця з комунікацій ДБР згадала також рівненського обласного та районного очільників ТЦК, виявилося, що в них була одна підозра - перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

"Під час розслідування слідство з'ясувало, що у рівненського очільника обласного ТЦК є майно на 52 млн грн. Рівень його доходів не відповідав рівню його статків. Це будинок у селі Поляниця поблизу Буковеля, це дача неподалік Яремче, будівництво котеджного містечка неподалік Буковеля та інше майно. На це все було накладено арешт", - зазначила вона.

Сап'ян нагадала, що цього тижня ДБР повідомляло, що майно, яке в сумі складає 52 млн грн, передано в управління державі.

Нагадаємо, в Іспанії знайшли скарби військкома Борисова. Зараз усе майно військкома і все, що він щедро надарував своїм родичкам, – заарештовано.

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