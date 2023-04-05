Справу командира взводу, який побив солдата у Житомирі, передали до суду – йому "світить" до 12 років

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Житомирщині.

Досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Житомирщині Віктора Вітусевича, який побив солдата, завершилося. Чоловіка звинувачують у насильстві щодо підлеглого, скоєному під час воєнного стану. Він може сісти за ґрати на термін до 12 років.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Командир взводу Віктор Вітусевич постане перед судом.

"Інцидент трапився 11 березня 2023. Молодший лейтенант вирішив "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Проте замість правових методів впливу він вирішив застосувати силу. Командир завдав юнаку кілька ударів по тулубу. В результаті потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження", - нагадали у ДБР.

Процесуальним керівництвом справи займається Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. Слідчим командир пояснив, що таким чином проводив "виховну бесіду" . За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Згодом постраждалий солдат заявив, що його ніхто не бив. Строковик у відеозверненні розповів, що таким чином командир "показував йому силовий прийом".

Згодом Віктора Вітусевича відправили під домашній арешт.

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