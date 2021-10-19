Справу про смерть брата мера Кривого Рогу Павлова розслідують як умисне вбивство

Справу про смерть брата мера Кривого Рогу Павлова розслідують як умисне вбивство

Тіло чоловіка знайшли вчора ввечері, 18 жовтня, у власній квартирі.

Правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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"Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті мешканця Кривого Рогу (ч. 1 ст. 115 КК України)", - зазначили у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, ввечері у власній квартирі знайшли тіло 44-річного брата загиблого мера Кривого Рогу. Тіло чоловіка виявив в квартирі його друг. За даними поліції, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Наразі слідство встановлюються обставини події. Досудове розслідування триває.

Знайомий Андрія Павлова розповів про останні години його життя. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо:

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку було знайдено мертвим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. За висновком судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був з близької відстані.

За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

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