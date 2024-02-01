Справу про суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця у Києві, зупинено: яка причина

ВРП 31 січня раптово зупинила розгляд резонансної справи щодо смертельної ДТП з суддею Олексієм Тандиром та нацгвардійцем у Києві. Таке рішення підтримали троє з п'яти членів палати.

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, якого звинувачують у смертельному ДТП на блокпості у Києві, під час якого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

За словами члена ВРП Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

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"Наразі у мене відсутня будь-яка інформація, яка б давала мені реальну можливість скласти такий висновок, окрім заяви та характеристики на суддю Тандира", — заявив Саліхов.

Водночас вранці 31 січня йому надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира щодо бажання долучитися до розгляду скарги. Але член ВРП заявив, що все одно поки не може скласти висновок, адже зміст отриманих матеріалів йому невідомий.

"Щоб визначитися з обсягом доказів свідків, мені потрібен час", — пояснив Саліхов.

Член ВРП заявив, що зупинення розгляду допоможе "зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності" суддю Тандира.

"Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до [справ], які мають розглядатися пріоритетно. Також інформація у цій скарзі може бути підставою для звільнення судді. […] Я вважаю, що розгляд цієї справи не потрібно зупиняти", — наголосила авторка скарги на Тандира Єлизавета Караченцева.

Троє з п'яти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.

Нагадаємо, 27 травня Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, якого підозрюють у тому, що він у ніч проти 26 травня на смерть збив 23-річного нацгвардійця. Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині, батько трьох дітей, загинув на місці.

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