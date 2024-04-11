Справу СБУшника Шила хочуть максимально приховати від суспільства – ВАКС відмовився назвати, хто вніс за нього заставу 30 млн

Шило – підозрюваний у причетності до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.

Вищий антикорупційний суд відмовився називати, хто вніс 30 млн грн застави за колишнього радника Офісу президента України і посадовця СБУ Артема Шила.

Про це свідчить відповідь ВАКС на запит журналістів видання The Page, повідомила журналістка Кіра Іванова.

Так, в антикорупційному суді не назвали, хто вніс багатомільйонну заставу за Шила, пославшись на конфіденційність інформації і начебто відсутність суспільного інтересу.

"Запитувані Вами відомості про прізвище, ім’я та по батькові осіб, які внесли заставу за вказану в запиті особу, належить до конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено для захисту права на приватність і запобігання розголошенню інформації, отриманої конфіденційно", – йдеться у відповіді ВАКС.

Там додали, що розголошення цієї інформації начебто призведе до втручання у приватне життя осіб у зв’язку з поширенням їхніх персональних даних.

"Суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації, який би переважав потенційну шкоду від її оприлюднення, зі змісту Вашого запиту не встановлено, тому (…) зазначені вище відомості не можуть бути надані", – резюмували в суді.

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Відповідь ВАКС на запит видання The Page щодо застави за Артема Шила

Нагадаємо, на початку квітня НАБУ і САП викрили групу, що заволоділа майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів за завищеними цінами для "Укрзалізниці". Правоохоронці затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Серед затриманих опинився і Шило. Йому оголосили підозру і суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн. Цю заставу за СБУвця було внесено того ж дня.

Знайомі з Шилом нардепи натякнули, що заставу у 30 млн грн за нього могла внести певна група впливу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як жив, де витрачав і як ховав статки Артем Шило? Експрацівник СБУ вийшов із СІЗО під заставу!

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