Справу СБУшника Шила хочуть максимально приховати від суспільства – ВАКС відмовився назвати, хто вніс за нього заставу 30 млн

Шило – підозрюваний у причетності до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.
Вищий антикорупційний суд відмовився називати, хто вніс 30 млн грн застави за колишнього радника Офісу президента України і посадовця СБУ Артема Шила.
Про це свідчить відповідь ВАКС на запит журналістів видання The Page, повідомила журналістка Кіра Іванова.
Так, в антикорупційному суді не назвали, хто вніс багатомільйонну заставу за Шила, пославшись на конфіденційність інформації і начебто відсутність суспільного інтересу.
"Запитувані Вами відомості про прізвище, ім’я та по батькові осіб, які внесли заставу за вказану в запиті особу, належить до конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено для захисту права на приватність і запобігання розголошенню інформації, отриманої конфіденційно", – йдеться у відповіді ВАКС.
Там додали, що розголошення цієї інформації начебто призведе до втручання у приватне життя осіб у зв’язку з поширенням їхніх персональних даних.
"Суспільного інтересу в отриманні запитуваної інформації, який би переважав потенційну шкоду від її оприлюднення, зі змісту Вашого запиту не встановлено, тому (…) зазначені вище відомості не можуть бути надані", – резюмували в суді.
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Нагадаємо, на початку квітня НАБУ і САП викрили групу, що заволоділа майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів за завищеними цінами для "Укрзалізниці". Правоохоронці затримали лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Серед затриманих опинився і Шило. Йому оголосили підозру і суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн. Цю заставу за СБУвця було внесено того ж дня.
Знайомі з Шилом нардепи натякнули, що заставу у 30 млн грн за нього могла внести певна група впливу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Як жив, де витрачав і як ховав статки Артем Шило? Експрацівник СБУ вийшов із СІЗО під заставу!
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