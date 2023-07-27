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Справу щодо журналіста "Схем", який виявив паспорт РФ в української судді, закрили після розголосу

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Справу щодо журналіста "Схем", який виявив паспорт РФ в української судді, закрили після розголосу

Журналіст Георгій Шабаєв знайшов в судді Донецького окружного адмінсуду Людмили Арестової російське громадянство / Фото: УНІАН

Суддя Донецького окружного адмінсуду написала заяву на журналіста в прокуратуру.

Справу щодо журналіста програми "Схеми" – розслідування та новини, що викривають високопосадову корупцію, Георгія Шабаєва про "втручання в діяльність судді", в якої виявили паспорт РФ, закрили після розголосу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора. 
 
"Слідчі Національної поліції у Слов’янську Донецької області після розголосу 27 липня закрили кримінальне провадження про можливе втручання в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової – "у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення"", – повідомили в Офісі.

Нагадаємо, розслідувач програми "Схеми" Георгій Шабаєв знайшов в судді Донецького окружного адмінсуду Людмили Арестової російське громадянство. Встановив, що вона літала до Москви 2014 року, використовуючи для в’їзду до РФ свій паспорт російської громадянки. Неодноразово їздила до анексованого Криму, де загалом провела понад 6 місяців.

Тоді суддя Донецького окружного адмінсуду написала заяву на журналіста в прокуратуру.

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Дата публікації
Перегляди
330
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