Справи про наркотики та відмивання коштів: у відомій мережі проводять обшуки

В Україні проводяться обшуку у мережі магазинів U420.

Катерина Сердюк
Наркотики

Правоохоронці проводять обшуки у мережі магазинів U420 у межах кількох кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про збут наркотиків та відмивання коштів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про справи

За даними слідства, провадження відкриті за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо:

  • створення та участі у злочинній організації

  • незаконного обігу наркотичних речовин

  • легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці документують діяльність цієї мережі ще з грудня 2025 року. Наразі тривають активні слідчі дії.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що всі подробиці справи оприлюднять після завершення процесуальних заходів.

Раніше в Україні викрили організовану групу, яка налагодила збут наркотичних речовин під виглядом електронних сигарет. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 17,4 млн грн. За даними слідства, зловмисники постачали з країн ЄС екстракт канабісу з високим вмістом психоактивних речовин, маскували його під харчові товари та використовували для заправки pod-систем, які продавали як готові вейпи.

