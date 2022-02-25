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Справжній ас: український пілот збив 6 літаків російських окупантів за 30 годин

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Льотчик вміло збиває ворожі літаки.

В Україні пілот повітряних сил України влаштував пекло для літаків російських окупантів. За добу він знищів 6 ворожих літаків.

Про це повідомляє Центр при РНБО.

"Справжній Ас! Український пілот  збив 6 російських літаків за 30 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти зазнали найбільших втрат за всі роки своєї участі у військових діях - 1000 бійців.

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