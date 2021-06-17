"Справжній футбольний трилер": Зеленський привітав збірну України з першою перемогою на Євро-2020

Президент подякував за справжній футбол і таку потрібну перемогу.
Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з першою перемогою на Чемпіонаті Європи-2020. У матчі другого туру підопічні Андрія Шевченка обіграли команду Північної Македонії з рахунком 2:1.
"Україна vs Північна Македонія – 2:1! Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти! Слава Україні!", - написав Зеленський.
Україна vs Північна Македонія – 2:1!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2021
Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти!
Слава Україні! pic.twitter.com/k00TPxREVl
Як розповів тренер збірної України Андрій Шевченко, Зеленський зателефонував команді, коли футболісти були у роздягальні, і привітав збірну з перемогою.
June 17, 2021
Нагадаємо, Зустріч на "Національному стадіоні" у Бухаресті завершилася з рахунком 2:1. "Синьо-жовті" з великими труднощами вибороли перші три очки.
- Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.