"Справжній герой": 15-річний хлопчик допоміг ЗСУ знищити колону російської техніки

15-річний підліток Андрій допоміг ЗСУ ліквідувати велику колону російської військової техніки.

Випадок стався під час наступу росіян на Київ. Тоді під селом Березівка, що розташоване приблизно 40 км від столиці України, територіальна оборона помітила рух великої колони російської військової техніки. Щоб її знищити, захисники потребували чітких координатах, в чому їм і допоміг підліток.

Як повідомляє The Telegraf, українські бійці звернулися до 15-річного скейтбордиста та пілота безпілотників Андрія і його батька.

"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому регіоні", – розповів командувач відділу безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.

15-річний хлопець разом з батьком виїхав у поле та запустив дрон. Згодом за допомогою безпілотника вони помітили світло від ворожої колони, що рухалася на Київ.

"Це була одна з найбільших колон, яка рухалася на Житомирській дорозі, і нам вдалося її знайти, бо одна з вантажівок надовго ввімкнула світло", – розповідає хлопець.

Колону сфотографували та передали дані Збройним Силам України, які згодом розтрощили окупантів.

Хлопчик каже, що конвой був дуже страшним, але передусім він хотів захистити столицю України.

"Він справжній герой, герой України", – додав Касьянов.

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