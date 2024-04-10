Справжній майстер-клас: російський військовий показав, як треба здаватися у полон до ЗСУ (відео)

Боєць армії РФ виявився дещо розумнішим за своїх товаришів.
Так, російський солдат вирішив здатися у полон до ЗСУ. І обрав він доволі цікавий спосіб – повністю позбавився одягу.
Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
Як зауважує журналіст, окупант майже повністю роздягся, показавши, що сюрпризів від нього чекати не варто. Далі під пильною увагою оператора дрона він буквально вкотився на наші позиції, де відразу ж отримав:
- воду;
- безпеку;
- можливість обмінятися і повернутися до рідних.
"Психи лягають з автоматом і стріляються в посадках, а цей виявився розумним – хто ж по голому стрілятиме? Вчіться, росіяни, якщо хочете вижити в Україні, роздягайтеся відразу після початку атаки, вас не чіпатимуть. Жити, а не вмирати за верховного російського маразматика – правильне рішення та максимально вірний вибір!", – підкреслив Бутусов.
Раніше українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною.
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