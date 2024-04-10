Справжній майстер-клас: російський військовий показав, як треба здаватися у полон до ЗСУ (відео)

Так, російський солдат вирішив здатися у полон до ЗСУ. І обрав він доволі цікавий спосіб – повністю позбавився одягу.

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Російський військовий показав, як треба здаватися у полон

Як зауважує журналіст, окупант майже повністю роздягся, показавши, що сюрпризів від нього чекати не варто. Далі під пильною увагою оператора дрона він буквально вкотився на наші позиції, де відразу ж отримав:

воду;

безпеку;

можливість обмінятися і повернутися до рідних.

"Психи лягають з автоматом і стріляються в посадках, а цей виявився розумним – хто ж по голому стрілятиме? Вчіться, росіяни, якщо хочете вижити в Україні, роздягайтеся відразу після початку атаки, вас не чіпатимуть. Жити, а не вмирати за верховного російського маразматика – правильне рішення та максимально вірний вибір!", – підкреслив Бутусов.

Раніше українські бійці ліквідували російського пропагандиста під Кремінною.

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