Справжній січень: у Львові снігопад паралізував дороги, поїзди зупинились

У місті справжній колапс.
До України повернулася справжня зима. Низка областей потерпає від снігопадів, дощу і сильного вітру.
Так, Львів нещадно замітає снігом від самого ранку, на дорогах дуже слизько і багато снігу. Вночі вулиці Львова прибирали понад 1600 двірників. Також залучили 50 машин та 41 мотоблок.
По місту чималі затори, автомобілі заносить і водії потрапляють у аварії.
Водіїв просять бути обережними, адже на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У прикордонних районах ускладнений рух, зокрема через вантажівки. На місці працюють додаткові патрулі поліції.
"Відчуття, що зараз не квітень, а справжній січень", - пишуть користувачі.
Раніше стало відомо, що у Міненерго повідомили, що через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла залишилися понад 5 тисяч абонентів.
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