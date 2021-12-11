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Справжній символ Різдва: в Україні запустять масштабну кампанію "Щедрик"

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Справжній символ Різдва: в Україні запустять масштабну кампанію "Щедрик"

ScreenCrush

У 2022 році "Щедрик" подорожуватиме світом.

В Україні запускають масштабну кампанію "Щедрик". У її рамках запланований концерт та відеомапінг, який розкаже чотири етапи історії "Щедрика". 

Про це повідомили в МЗС. 

Вперше мелодія "Щедрика" пролунала у Києві 105 років тому. У 2022 році виповниться 100 років з моменту, коли Щедрик з шаленим успіхом виконали на сцені Карнеґі Гол у Нью Йорку. Після цього мелодія стала популярною в усьому світі. 

"З нагоди цих дат МЗС України разом з партнерами запускає масштабну кампанію "Щедрик: магія Різдва". Вона, як і український "Щедрик", розпочнеться у Києві, щоб наступного року почати подорож світом. Вже запланована реалізація кампанії у США у 2022 році", - йдеться у повідомленні МЗС. 

Так, у Києві заплановані такі заходи: 

  • 18 грудня (початок о 18:00) — концерт на Михайлівській площі, під час якого прозвучить як мелодія "Щедрика", так і інші українські різдвяні колядки та пісні у виконанні відомих українських співаків, знаних хорів та оркестрів.

  • 18 (20:00-23:00), 19 (17:00-23:00) та 25-26 грудня  (17:00-23:00) — відеомапінг з історією  "Щедрика". В яскравій 2D та 3D анімації на будівлі Дипломатичної академії України (Михайлівська площа) будуть представлені чотири історичні етапи Щедрика: язичницький період й український контекст пісні, європейський, американський період та сучасність.

  • 12-16 січня (12:00-19:00) — мультимедійна інсталяція в Довженко-Центрі (вул. Васильківська, 1, м. Голосіївська). Мовою сучасного мистецтва, через використання звуку, проєкцій, анімацій, кінетичних об`єктів, глядачам буде показана історія музичної композиції "Щедрик", точки її перетину з історією України та світовою культурою.

Вхід на всі заходи вільний з умовою дотримання карантину. 

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