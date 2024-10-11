Справжній трилер: ЗСУ показали потужну роботу по ворогові (відео)

Ворог зазнав серйозних втрат.
Воїни батальйону К-2 54-ї механізованої бригади показали справжній трилер. Так, самотні російські солдати намагалися прорватися для штурму, але їх швидко ліквідували FPV-дрони.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах видно, як машину противника знищили в туманному полі, а окупанти розбіглися кущами, сподіваючись сховатися від неминучої долі.
Нагадаємо, українські бійці знищили групу ворожих солдатів. Це сталося на Покровському напрямку фронту, Донецька область.
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