Справжня лють: українські бійці ліквідували групу російських окупантів (відео)

Воїни полку "Цунамі" окремої штурмової бригади Національної поліції "Лють" ліквідували групу російських "альпіністів", які спускалися териконом. Гаубиця Д-30 відкрила вогонь, після чого дрони-камікадзе успішно завершили їхню ліквідацію. Кадри знято на північ від села Михайлівка на Донеччині.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Наші бійці ліквідували групу російських окупантів

Нагадаємо, станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 671 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових

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