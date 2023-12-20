"Справжня метафора окупації": у Мережі показали символічне фото зруйнованого Маріуполя

Маріуполь наразі перебуває в окупації російських загарбників. Символіка, яку вони розташували у місті, якнайкраще передає всю суть РФ.

Фото, яке підтверджує це, опублікували в Маріупольській міській Раді.

На ньому зображене фото радянського вождя Леніна.

Фото, яке є справжньою метафорою окупації.

Фото Леніна у зруйнованому Маріуполі

"Дім у Маріуполі в уламках від російських обстрілів та портрет Леніна. Місто, яке знищили "асвабаждая" і тягнуть в минуле", - йдеться в повідомленні.

У тимчасово окупованому Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова.

Крім того, в окупованому Маріуполі тисячі людей проходили через злочинну російську фільтрацію, доля більшості з них невідома. Щоб замести сліди своїх злочинів, окупанти знесли будівлю райвідділу поліції, в якому був пункт фільтрації та катівня.

Ба більше, російські загарбники демонтують будівлю, де була "головна" катівня у місті на проспекті Металургів.

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