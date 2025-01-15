Справжня пухнаста справа: у Нікополі поліцейські повернули втікача-єнота до родини

Життю тваринки нічого не загрожує.

У Нікополі прихистили єнота-втікача та відшукали його власника.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Як виявилось, пухнаста "втікачка" на ім’я Міна, належала військовому медику,

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Вона зникла під час прогулянки з господарем і затаїлася на дереві в центрі міста, прямо під звуки артобстрілу.

Правоохоронці помітили скупчення людей на вулиці і, підійшовши ближче, виявили "винуватця" цього зібрання. Єнота вдалося виманити з дерева, і, поки тривали пошуки власника, тварину доправили до місцевого управління поліції.

Там вона не втратила часу і почала досліджувати своє нове тимчасове укриття.

Незабаром знайшлися й господарі. Виявилось, що Міна родом із окупованого села Кринки на Херсонщині. Вона з радістю повернулась до своєї родини.

"Поліцейські Нікополя щиро дякують усім небайдужим людям, які намагалися допомогти тваринці, та долучилися до пошуків власника", – йдеться в повідомленні.

Пухнаста справа: як поліцейські Нікополя повернули єнота до його господарів

Нагадаємо, у Бердичеві собака застрягла у моторному відсіку автівки. На допомогу прийшли рятувальники, які його врятували.

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