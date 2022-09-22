Справжня зима настала: d Карпатах посеред вересня зійшла снігова лавина (фото)

В українських Карпатах намело чимало снігу і вже навіть зійшла лавина.

У Карпатах вже намело до 80 сантиметрів снігу. Туристів попереджають про погіршення погодних умов і небезпеку через це.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Івано-Франківській області.

Рятувальники кажуть, що в горах обмежена видимість, зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Людей просять поки не ходити в гори.

"На високогір'ї погіршення погодних умов!!! Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах. Утримайтеся від виходів у високогір'я найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, cтаном на ранок четверга, 22 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -3° С. В горах вітер західний, швидкість 7-8 м/с.

"Станом на 09:20 22.09.2022 року на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 метрів, сніг. Вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря -3°С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканців Київської області попередили про небезпечні метеоявища.

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