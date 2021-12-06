Справжня зима: Волинську та Рівненську області засипало снігом (фото, відео)

На автодорогах працюють рятувальники.
У Волинській та Рівненській областях у понеділок, 6 січня, випало багато снігу.
Про це у Facebook написав та опублікував фото міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Площа під сніговим покровом особливо гарна й святкова", - зазначив міський голова Луцька.
Через сильні опади в Луцьку працює снігоприбиральна техніка.
"Дороги й тротуари міста обслуговує 5 автомобілів на дорогах та 11 тракторів на тротуарах", - зазначив Ігор Поліщук.
У ДСНС України повідомили, що сніг випав також і у Рівненській області. Через це на дорогах працює снігоприбиральна техніка.
"На цілодобовому чергуванні перебуває понад 200 рятувальників та 70 одиниць спецтехніки Служби порятунку Рівненщини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 грудня сніг також випав і у Львові.
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