Справжня зима: Волинську та Рівненську області засипало снігом (фото, відео)

На автодорогах працюють рятувальники.

У Волинській та Рівненській областях у понеділок, 6 січня, випало багато снігу.

Про це у Facebook написав та опублікував фото міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Площа під сніговим покровом особливо гарна й святкова", - зазначив міський голова Луцька.

Ігор Поліщук, Facebook

Через сильні опади в Луцьку працює снігоприбиральна техніка.

"Дороги й тротуари міста обслуговує 5 автомобілів на дорогах та 11 тракторів на тротуарах", - зазначив Ігор Поліщук.

У ДСНС України повідомили, що сніг випав також і у Рівненській області. Через це на дорогах працює снігоприбиральна техніка.

"На цілодобовому чергуванні перебуває понад 200 рятувальників та 70 одиниць спецтехніки Служби порятунку Рівненщини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня сніг також випав і у Львові.

Читайте також: