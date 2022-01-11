"Справжня зимонька-зима": у Карпатах вдарив мороз -16°С, гори замело снігом (фото)

У горах оголошено 3 рівень небезпеки.

У Карпатах одну з найвищих вершин, гору Піп Іван Чорногірський, 11 січня замело снігом. У високогір‘ї зафіксували люті морози.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією Посту, cтаном на ранок вівторка на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -16° С. У горах хмарно, а видимість обмежена. Вітер північний, північно-східний 8-9 м/с.

Натомість, в Укргідрометцентрі попереджають, що 10-11 січня на високогір’ї східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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