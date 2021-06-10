Справжнє диво: у Дніпрі лікарям вдалося врятувати пацієнта, який з однією легенею захворів на COVID-19

У пацієнта діагностували рак лівої легені, йому довелося видалити орган.

У Дніпрі в одній із лікарень медикам вдалося врятувати від коронавірусу чоловіка, який мав одну легеню. Йому зробили кілька операцій, нині він готується до повернення додому.

Про це йдеться на сторінці відділення анестезіології Дніпровської лікарні №4.

Як повідомляється, у 52-річного чоловіка був центральний рак лівої легені. Медики відділення анестезіології Дніпровської лікарні №4 провели надскладну і небезпечну операцію - пульмонектомію (видалення цілої легені.) На наступну ніч в реанімації йому діагностували кровотечу і екстрено провели повторну операцію. Крім того, перебіг післяопераційного періоду ускладнив COVID-19.

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"Для пацієнта з однією легенею – це практично вирок. Але коли в пріоритеті врятувати людину, то і неможливе стане можливим. Усіма силами в умовах нашого відділення проводилася інтенсивна терапія: інвазивна і неінвазивна штучна вентиляція легень, повсякчасна корекція лікування, виходячи з показників і стану пацієнта, і звичайно специфічний, професійний і якісний догляд (окрема подяка середньому і молодшому персоналу!)", - сказано в повідомленні.

На щастя, стан пацієнта вдалося стабілізувати, його перевели до профільного відділення. Наразі чоловік готується до виписки з лікарні.

"Попри всі перепони батько, чоловік, брат повернеться до сім'ї. Життю бути", - додали в лікарні.

Нагадаємо, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі виписали подружжя, яке надійшло з важкою формою коронавірусу. Пара провела 16 днів у реанімації.

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