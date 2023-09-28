Справжнє кохання: у Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився обраниці

Павло та Єлизавета до повномасштабної війни жили в Маріуполі. Коли перечікували обстріли в підвалі будинку, Павло пообіцяв, якщо виживуть, поведе під вінець. Їм вдалося виїхати до Запоріжжя, де Павло продовжив службу. А за рік, на день народження сина, зробив пропозицію.

Про те, що саме привернуло увагу кореспондентів ТСН у цій історії кохання, читайте далі.

Вона сказала "так"

Надзвичайник перебував на чергуванні, коли надійшов виклик про задимленість у його будинку. Згодом з'ясувалося, що пожежі немає. Але доти мешканців усе ж вивели на вулицю, де на Єлизавету чекав сюрприз. І звісно ж, вона сказала "так".

"Ще коли сиділи в Маріуполі, думав: якщо живі виберемось, одружусь. Тоді у нас була донька. Сина ще чекали. Тепер рівно рік виповнився нашому сину. Ну, і я вирішив зробити цей день подвійним святом у нашому житті", — розповідає рятувальник Павло Запорізький.

В Запоріжжі рятувальник оригінально зробив пропозицію руки й серця своїй обраниці / Фото: ТСН

"Це було, напевно, кохання з першого погляду, і я вирішила із ним зв'язати судьбу", — ділиться наречена Єлизавета.

Нагадаємо і про ще одне оригінальне освідчення з оберемком троянд на пожежній машині. Романтична історія сталася на Київщині. Рятувальник вигадав цілий сценарій свого освідчення коханій.

Він нібито покидає дівчину під час побачення, бо його терміново викликають по тривозі, а потім повертається вже на пожежній машині і з величезним букетом троянд та обручкою.

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