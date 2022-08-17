Справжнє обличчя "руского міра": у Маріуполі люди змушені під дощем вистоюювати у чергах за порцією каші

Окупанти не запезпечують належним чином марупольців їжею та питною водою.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі місцеві мешканці змушені у чергах вистоювати під дощем за порцією каші. Також маріупольці намагаються самостійно здобувати питну воду з самодільних колодязів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Так живуть мешканці Лівобережного району Маріуполя. Черги за кашею, не дивлячись на дощ, зруйновані будинки та самодільні колодязі, де беруть воду. Таке справжнє обличчя "руського миру", - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, у Маріуполі 50% мешканців не мають води. Вони вигадують імпровізовані крани.

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