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Справжнє обличчя "руского міра": у Маріуполі люди змушені під дощем вистоюювати у чергах за порцією каші

Справжнє обличчя "руского міра": у Маріуполі люди змушені під дощем вистоюювати у чергах за порцією каші

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Справжнє обличчя "руского міра": у Маріуполі люди змушені під дощем вистоюювати у чергах за порцією каші

скриншот з відео

Окупанти не запезпечують належним чином марупольців їжею та питною водою.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі місцеві мешканці змушені у чергах вистоювати під дощем за порцією каші. Також маріупольці намагаються самостійно здобувати питну воду з самодільних колодязів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Так живуть мешканці Лівобережного району Маріуполя. Черги за кашею, не дивлячись на дощ, зруйновані будинки та самодільні колодязі, де беруть воду. Таке справжнє обличчя "руського миру", - повідомили у міській раді.

Нагадаємо, у Маріуполі 50% мешканців не мають води. Вони вигадують імпровізовані крани.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
706
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