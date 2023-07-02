Справжнє вершкове масло: як не купити підробку в магазині та перевірити якість вдома

Супермаркети часто видають підробку за справжнє вершкове масло.
Справжнє вершкове масло має декілька властивостей і маркувань. Тож, як в магазині, так і вдома ви маєте можливість самостійно перевірити вершкове масло на якість.
Про це йдеться на OBOZREVATEL.
Як відрізнити справжнє масло від підробки в магазині
Фахівці радять купувати масло перевірених брендів та виробників, що добре себе зарекомендували. Однак, як обрати справжній продукт, якщо немає уподобань.
- Завжди дивіться на маркування. Обирайте продукт з позначкою: "масло вершкове" або "масло селянське".
- Перевірте склад. Справжнє вершкове масло складається з вершкової сировини або з молока.
- Перевірте термін придатності. Справжнє масло повинно мати термін придатності не менше 2-3 місяців.
Домашні способи перевірки вершкового масла
Домашні способи розпізнати підроблене масло прості.
- Перш за все перевірте його консистенцію. Справжнє масло густе, кремове, має приємний аромат.
- Колір теж має велике значення. Справжнє масло жовтого кольору, без додаткових барвників.
- Розтопіть масло на пательні. Якщо побачите в жовтій рідині білі або світло-жовті грудки, велика ймовірність того, що до складу додані рослинні жири. Такі продукти мають температуру плавлення до 3-х разів вище, ніж у вершкового масла. Розчинений продукт є тваринним жиром, а "плями", що плавають у ньому, є гідрогенізованою олією.
- Масло з холодильника має бути твердим і важко намазуватися на хліб. Якщо воно легко намазується, значить ви купили підробку.
Нагадаємо також, що в українських супермаркетах можна знайти олію на будь-який смак і гаманець, однак не вся вона корисна для здоров'я. Все про олію в магазинах України, читайте далі.
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