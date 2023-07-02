Справжнє вершкове масло: як не купити підробку в магазині та перевірити якість вдома

Справжнє вершкове масло має декілька властивостей і маркувань. Тож, як в магазині, так і вдома ви маєте можливість самостійно перевірити вершкове масло на якість.

Про це йдеться на OBOZREVATEL.

Як відрізнити справжнє масло від підробки в магазині

Фахівці радять купувати масло перевірених брендів та виробників, що добре себе зарекомендували. Однак, як обрати справжній продукт, якщо немає уподобань.

Завжди дивіться на маркування. Обирайте продукт з позначкою: "масло вершкове" або "масло селянське".

Перевірте склад. Справжнє вершкове масло складається з вершкової сировини або з молока.

Перевірте термін придатності. Справжнє масло повинно мати термін придатності не менше 2-3 місяців.

Домашні способи перевірки вершкового масла

Домашні способи розпізнати підроблене масло прості.

Перш за все перевірте його консистенцію. Справжнє масло густе, кремове, має приємний аромат.

Колір теж має велике значення. Справжнє масло жовтого кольору, без додаткових барвників.

Розтопіть масло на пательні. Якщо побачите в жовтій рідині білі або світло-жовті грудки, велика ймовірність того, що до складу додані рослинні жири. Такі продукти мають температуру плавлення до 3-х разів вище, ніж у вершкового масла. Розчинений продукт є тваринним жиром, а "плями", що плавають у ньому, є гідрогенізованою олією.

Масло з холодильника має бути твердим і важко намазуватися на хліб. Якщо воно легко намазується, значить ви купили підробку.

Нагадаємо також, що в українських супермаркетах можна знайти олію на будь-який смак і гаманець, однак не вся вона корисна для здоров'я. Все про олію в магазинах України, читайте далі.

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