Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Справжнє вершкове масло: як не купити підробку в магазині та перевірити якість вдома

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
520
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Справжнє вершкове масло: як не купити підробку в магазині та перевірити якість вдома

Як відрізнити справжнє масло від підробки в магазині та вдома / Фото: pixabay.com

Супермаркети часто видають підробку за справжнє вершкове масло.

Справжнє вершкове масло має декілька властивостей і маркувань. Тож, як в магазині, так і вдома ви маєте можливість самостійно перевірити вершкове масло на якість.

Про це йдеться на OBOZREVATEL.

Як відрізнити справжнє масло від підробки в магазині

Фахівці радять купувати масло перевірених брендів та виробників, що добре себе зарекомендували. Однак, як обрати справжній продукт, якщо немає уподобань.

  • Завжди дивіться на маркування. Обирайте продукт з позначкою: "масло вершкове" або "масло селянське".
  • Перевірте склад. Справжнє вершкове масло складається з вершкової сировини або з молока.
  • Перевірте термін придатності. Справжнє масло повинно мати термін придатності не менше 2-3 місяців.

Домашні способи перевірки вершкового масла

Домашні способи розпізнати підроблене масло прості.

  • Перш за все перевірте його консистенцію. Справжнє масло густе, кремове, має приємний аромат.
  • Колір теж має велике значення. Справжнє масло жовтого кольору, без додаткових барвників.
  • Розтопіть масло на пательні. Якщо побачите в жовтій рідині білі або світло-жовті грудки, велика ймовірність того, що до складу додані рослинні жири. Такі продукти мають температуру плавлення до 3-х разів вище, ніж у вершкового масла. Розчинений продукт є тваринним жиром, а "плями", що плавають у ньому, є гідрогенізованою олією.
  • Масло з холодильника має бути твердим і важко намазуватися на хліб. Якщо воно легко намазується, значить ви купили підробку.

Нагадаємо також, що в українських супермаркетах можна знайти олію на будь-який смак і гаманець, однак не вся вона корисна для здоров'я. Все про олію в магазинах України, читайте далі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
520
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація