Справжнє жертвоприношення: українські бійці завдали втрат ворогові на Курахівському напрямку (відео)

Колосальні втрати не зупинять відчайдушних окупантів.
Росіяни продемонстрували справжнє жертвоприношення на Курахівському напрямку. Так, транспорт армії РФ висадив солдат прямо під скиди українських дронів.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Російська сарай-коробочка висаджує солдатів із підрозділу Шторм Z прямо під скиди українським операторам дронів. Повільно рушає і вирушає за наступною партією одноразових путінських рабів", - написав він.
Відпрацювали по окупантах пілоти 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR.
Нагадаємо, станом на ранок 14 листопад 2024 року ЗСУ знищили 716 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових.
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