Справжні наміри Кремля: Портников розвінчав фейки про переговори в Абу-Дабі

Віталій Портников / © Еспресо

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Заяви про те, що Росія нібито показує зацікавленість у переговорах в Абу-Дабі через підвищення рівня своєї делегації, не відповідають дійсності та є ворожими маніпуляціями.

Про це написав у Facebook журналіст і публіцист Віталій Портников, коментуючи хвилю дезінформації, яку розповсюджують російські боти та українські «корисні ідіоти».

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Склад делегації РФ майже не змінився від 2025 року

За словами публіциста, склад російської представницької групи насправді практично повністю дублює склад делегації на перемовинах у Стамбулі 2025 року, а напередодні нової зустрічі його навіть дещо знизили.

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«Хіба що тепер вирішено навіть не надсилати заступника міністра оборони Олександра Фоміна. І заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, який курує напрямок СНД, і очільник ГРУ генерал Ігор Костюков у Стамбулі вже були», — підкреслив Портников.

Навіщо Кремлю Рябков і що це означає для перемовин

Єдиним новим обличчям за столом перемовин став заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Проте, як пояснює Портников, його присутність зумовлена виключно зміною формату зустрічі.

«Рябков є куратором напрямку США у російському МЗС. Його залучили саме тому, що в Абу-Дабі, на відміну від Стамбулу, заплановані тристоронні, а не двосторонні перемовини», — зазначив аналітик.

Портников підсумував, що саме незмінність складу російської делегації та показова відсутність бажання підвищувати її рівень є головним свідченням того, що Москва не має жодної зацікавленості у реальному переговорному процесі, а отже, очікувати на ухвалення вагомих рішень від цієї зустрічі не варто.

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Нагадаємо, тристороння зустріч запланована на 10 та 11 листопада в Абу-Дабі між посланцями Києва, Вашингтона та Москви. У Франції заявили про участь у переговорах.

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