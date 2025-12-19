- Дата публікації
Справжня біда для української армії: Жорін сказав, хто шкодить війську
«Паперові» командири та втрати на DeepState: Максим Жорін закликав до «чистки» армії.
Справжня біда для української армії — так звані «паперові» генерали й полковники, які не розуміють сучасної війни.
Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.
«Взагалі на жодному рівні не може ефективно командувати людина, яка не розуміє, що відбувається. Як на рівні взводу, так і на найвищих рівнях, командири мають призначатись за двома основними критеріями: авторитет та компетентність», — наголосив військовий.
За спостереженнямии Жоріна, в іншому випадку все починається з постановки неадекватних завдань, нерозумного розподілення сил та засобів, а завершується втратами на карті Deepstate.
Водночас, він зауважив, що є досить багато старих офіцерів, які вчаться та розвиваються і нормально воюють.
«Проте багато й таких, які несуть війську тільки шкоду. Очистити армію від них — одна з найважливіших задач, якщо ми таки хочемо побудувати сучасну та ефективну структуру», — підсумував Жорін.
Раніше Максим Жорін заявив, що такої швидкості просування ворога на фронті він уже давно не памʼятає.