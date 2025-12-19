ТСН у соціальних мережах

Справжня біда для української армії: Жорін сказав, хто шкодить війську

«Паперові» командири та втрати на DeepState: Максим Жорін закликав до «чистки» армії.

Максим Жорін

Максим Жорін / © t.me/MaksymZhorin

Справжня біда для української армії — так звані «паперові» генерали й полковники, які не розуміють сучасної війни.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

«Взагалі на жодному рівні не може ефективно командувати людина, яка не розуміє, що відбувається. Як на рівні взводу, так і на найвищих рівнях, командири мають призначатись за двома основними критеріями: авторитет та компетентність», — наголосив військовий.

За спостереженнямии Жоріна, в іншому випадку все починається з постановки неадекватних завдань, нерозумного розподілення сил та засобів, а завершується втратами на карті Deepstate.

Водночас, він зауважив, що є досить багато старих офіцерів, які вчаться та розвиваються і нормально воюють.

«Проте багато й таких, які несуть війську тільки шкоду. Очистити армію від них — одна з найважливіших задач, якщо ми таки хочемо побудувати сучасну та ефективну структуру», — підсумував Жорін.

