Справжня Лапландія у Карпатах: туристів попередили про небезпеку (відео, фото)

Карпати замело снігом / © ДСНС

У Карпатах різко погіршилися погодні умови. Станом на 09:20 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість не перевищує 30 метрів.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття та ДСНС.

За їхніми даними, вітер південно-західний, швидкість — 15–17 м/с, температура повітря — мінус 3 градуси. На вершині утворилися перемети свіжого снігу заввишки до 80 сантиметрів.

ДСНС повідомляє, що 29 і 30 жовтня у Карпатах прогнозують різке посилення негоди. Пориви вітру досягатимуть 17–22 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рятувальники застерігають мандрівників від виходу у високогір’я. Небезпечний вітер здатен провокувати падіння дерев, погіршувати видимість і робити рух гірськими стежками значно складнішим.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував 29 жовтня в Карпатах складні погодні умови: вночі сніг, удень — мокрий сніг із дощем, вітер посилюватиметься до 22 м/с. Температура коливатиметься від -3°C уночі до +6°C вдень.