ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Справжня Лапландія у Карпатах: туристів попередили про небезпеку (відео, фото)

ДСНС оголосила жовтий рівень небезпеки та закликає туристів утриматися від походів у гори.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Карпати замело снігом

Карпати замело снігом / © ДСНС

У Карпатах різко погіршилися погодні умови. Станом на 09:20 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, видимість не перевищує 30 метрів.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття та ДСНС.

За їхніми даними, вітер південно-західний, швидкість — 15–17 м/с, температура повітря — мінус 3 градуси. На вершині утворилися перемети свіжого снігу заввишки до 80 сантиметрів.

Карпати замело снігом / © ДСНС

Карпати замело снігом / © ДСНС

ДСНС повідомляє, що 29 і 30 жовтня у Карпатах прогнозують різке посилення негоди. Пориви вітру досягатимуть 17–22 м/с, через що оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рятувальники застерігають мандрівників від виходу у високогір’я. Небезпечний вітер здатен провокувати падіння дерев, погіршувати видимість і робити рух гірськими стежками значно складнішим.

Нагадаємо, Укргідрометцентр прогнозував 29 жовтня в Карпатах складні погодні умови: вночі сніг, удень — мокрий сніг із дощем, вітер посилюватиметься до 22 м/с. Температура коливатиметься від -3°C уночі до +6°C вдень.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie