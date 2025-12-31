Справжня зима 1 січня: де сніжитиме і вдарять найсильніші морози

Погода в Україні 1 січня буде сніжною та морозною

Реклама

Новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду 1 січня формуватимуть холодні повітряні маси, що продовжують надходити з півночі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Де сніжитиме

У більшості областей день пройде без істотних опадів. Проте парасольки (а краще — теплі каптури) знадобляться мешканцям кількох регіонів:

Реклама

Захід України: невеликий сніг очікується впродовж доби.

Схід та північний схід: сніжитиме у новорічну ніч.

Водіям варто бути особливо обережними: на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Туристам у горах слід зважати на штормове попередження: вдень у Карпатах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температурні «гойдалки»

Арктичне повітря забезпечить стабільний «мінус» по всій країні.

Основна частина України: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.

Південь та захід: трохи тепліше — вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

У столичному регіоні 1 січня буде хмарно з проясненнями, без серйозних опадів. На дорогах подекуди слизько.

Реклама

По області: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві: вночі 11-13° морозу, вдень 8-10° морозу.

Нагадаємо, в останній день 2025 року низку областей України накриє негода. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.