- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Справжня зима 1 січня: де сніжитиме і вдарять найсильніші морози
Перший день 2026 року Україна зустріне зі справжньою зимовою погодою. Синоптики розповіли, де чекати на сніг та найсильніші морози.
Новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду 1 січня формуватимуть холодні повітряні маси, що продовжують надходити з півночі.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Де сніжитиме
У більшості областей день пройде без істотних опадів. Проте парасольки (а краще — теплі каптури) знадобляться мешканцям кількох регіонів:
Захід України: невеликий сніг очікується впродовж доби.
Схід та північний схід: сніжитиме у новорічну ніч.
Водіям варто бути особливо обережними: на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Туристам у горах слід зважати на штормове попередження: вдень у Карпатах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Температурні «гойдалки»
Арктичне повітря забезпечить стабільний «мінус» по всій країні.
Основна частина України: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.
Південь та захід: трохи тепліше — вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.
Погода у Києві та області
У столичному регіоні 1 січня буде хмарно з проясненнями, без серйозних опадів. На дорогах подекуди слизько.
По області: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.
У Києві: вночі 11-13° морозу, вдень 8-10° морозу.
Нагадаємо, в останній день 2025 року низку областей України накриє негода. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.