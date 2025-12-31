ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Справжня зима 1 січня: де сніжитиме і вдарять найсильніші морози

Перший день 2026 року Україна зустріне зі справжньою зимовою погодою. Синоптики розповіли, де чекати на сніг та найсильніші морози.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пого да в Україні 1 січня

Погода в Україні 1 січня буде сніжною та морозною

Новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду 1 січня формуватимуть холодні повітряні маси, що продовжують надходити з півночі.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Де сніжитиме

У більшості областей день пройде без істотних опадів. Проте парасольки (а краще — теплі каптури) знадобляться мешканцям кількох регіонів:

  • Захід України: невеликий сніг очікується впродовж доби.

  • Схід та північний схід: сніжитиме у новорічну ніч.

Водіям варто бути особливо обережними: на дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Туристам у горах слід зважати на штормове попередження: вдень у Карпатах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температурні «гойдалки»

Арктичне повітря забезпечить стабільний «мінус» по всій країні.

  • Основна частина України: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.

  • Південь та захід: трохи тепліше — вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області

У столичному регіоні 1 січня буде хмарно з проясненнями, без серйозних опадів. На дорогах подекуди слизько.

  • По області: вночі 11-16° морозу, вдень 6-11° морозу.

  • У Києві: вночі 11-13° морозу, вдень 8-10° морозу.

Нагадаємо, в останній день 2025 року низку областей України накриє негода. Синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie